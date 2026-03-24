Премьер Пакистана: Исламабад готов принять переговоры Ирана и США

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф заявил, что Исламабад готов предоставить свою площадку для «содержательных и конструктивных переговоров» по ситуации на Ближнем Востоке.

«Пакистан приветствует и полностью поддерживает усилия по продолжению диалога с целью прекращения войны на Ближнем Востоке в интересах мира и стабильности в регионе и за его пределами»,— написал премьер в соцсети X.

Ранее Министерство иностранных дел призвало СМИ воздержаться от спекуляций и дождаться официальных заявлений в ответ на сообщения о том, что Исламабад может стать местом проведения переговоров между представителями США и Ирана на фоне продолжающегося ближневосточного конфликта.

23 марта президент США Дональд Трамп рассказал о переговорах с иранской стороной, после которых он ввел пятидневный мораторий на удары по энергетическим объектам республики. По его словам, спецпосланник Стив Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер общались с «главным в Иране человеком». В Тегеране отрицают какие-либо контакты с Вашингтоном. Axios со ссылкой на американский источник сообщал, что в качестве посредников в последние дни выступали Турция, Египет и Пакистан. По данным The Express Tribune, Исламабад рассматривается в качестве возможного места для переговоров с участием американской делегации.

Анастасия Домбицкая