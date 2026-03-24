Генерация ИИ-видео с насилием над детьми достигла рекорда

Количество созданных с помощью ИИ изображений и видеозаписей сексуализированного насилия над детьми, а также другого экстремального контента достигло рекордных показателей. Об этом написано в докладе британской некоммерческой организации Internet Watch Foundation, крупнейшей в Европе горячей линии для сообщений о подобных материалах.

В 2025 году организация выявила 8029 реалистичных изображений сексуализированного насилия над детьми, что на 14% больше, чем в предыдущем. Из более чем 3 тыс. созданных с помощью ИИ и проверенных аналитиками видеороликов 65% (по сравнению с 13% в 2024 году) изображают такие преступления, как изнасилование, пытки и зоофилию.

В Internet Watch Foundation настаивают, что необходимо обновить законы о безопасности в интернете и ввести строгие правила для профильных компаний.

Екатерина Наумова