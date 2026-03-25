Премиальный вердикт Геммологического центра МГУ

Геммологический центр МГУ разработал новый формат документов на особо ценные камни — премиальное экспертное заключение (Premium Reports). Кроме стандартных геммологических данных, оно содержит экспертное мнение о группе цвета, чистоты, качестве огранки, массе, происхождении. Дополнительно премиум-отчет может содержать микрофотографии внутреннего мира камня, спектроскопические данные и результаты химического анализа. Первый такой документ лаборатория Гемцентра МГУ подготовила для компании Parure Atelier на природный изумруд огранки «сердце» массой 21,76 карата с Малышевского месторождения на Урале. Этот уникальный камень, помимо крупного размера, обладает глубоким, насыщенным голубовато-зеленым цветом и высоким качеством. В настоящее время изумруды Урала (добываются с 1930 года) становятся все более и более редкими. QR-код в заключении ведет на отдельную страницу камня, где можно верифицировать документ и посмотреть видеосъемку в высоком разрешении.

