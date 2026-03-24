Липецкий бизнес сократил коммерческие и управленческие расходы на 10 млрд рублей

По итогам 2025 года в топ-10 регионов России с наибольшим сокращением коммерческих и управленческих расходов крупными и средними предприятиями вошла Липецкая область, занявшая 5-е место по стране. Расходы липецкого бизнеса по этому направлению уменьшились на 9,7 млрд руб. или на 4%. Общая сумма составила 230,65 млрд руб., а в среднем на одно предприятие — 544 млн (снижение на 9,2%), свидетельствуют данные аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

В целом по стране коммерческие и управленческие расходы крупных и средних компаний за прошлый год выросли на 8% или на 2,8 трлн руб., достигнув 37,2 трлн и обновив максимум за весь период наблюдений. Доля этих расходов в выручке компаний достигла наибольшего уровня за последние пять лет — 12,4%. В расчете на одно предприятие средний уровень трат увеличился на 4,7% — с 559 до 585,1 млн руб.

Коммерческие расходы включают затраты, связанные с реализацией и продвижением продукции на рынке. В их состав входят расходы на рекламу и маркетинг, оплата труда продающих сотрудников, затраты на упаковку, хранение, транспортировку, комиссионные посредникам, представительские расходы и т. д. Управленческие расходы в свою очередь отражают затраты на обеспечение функционирования компании и ее административного аппарата. К ним относятся расходы на оплату труда управленческого и общехозяйственного персонала, включая руководство, бухгалтерию, HR, юридические и IT-службы, арендные и коммунальные платежи, а также амортизация и ремонт, закупка канцелярии и оргтехники, программного обеспечения, услуги связи и иные траты.

В других регионах Черноземья за исключением Белгородской области коммерческие и управленческие расходы выросли следующим образом:

Воронежская область — 236,48 млрд руб. Увеличение на 27,12 млрд (13%);

Курская область — 131,64 млрд руб. Увеличение на 12,4 млрд (10,4%);

Орловская область — 51,47 млрд руб. Увеличение на 4,26 млрд (9%);

Тамбовская область — 68,5 млрд руб. Увеличение на 3,63 млрд (5,6%).

Расходы в Белгородской области остались практически на уровне прошлого года и составили 240,83 млрд руб. В среднем на каждое предприятие, по расчетам аналитиков, пришлось 435,5 млн.

По наблюдениям аналитиков, темпы роста корпоративных расходов оказались значительно выше, чем увеличение выручки российских предприятий (2,8%), но все же снизились по сравнению с предыдущим годом.

«Бизнес реагирует на замедление темпов роста выручки урезанием различных групп затрат, в том числе коммерческих и управленческих — уже в 2025 году их рост замедлился в два раза. В 2026 году мы можем ожидать продолжения этого тренда»,— считает президент FinExpertiza Елена Трубникова.

В конце января «Ъ-Черноземье» также писал, что по итогам прошлого года количество открытых коммерческих предприятий в регионах Черноземья оказалось значительно ниже численности закрытых компаний — 4 769 к 6 521 соответственно. Разница между «смертностью» и «рождаемостью» бизнеса в макрорегионе достигла 36,7%.

Денис Данилов