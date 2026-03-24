На Запорожской АЭС отключилась линия «Днепровская» мощностью 750 кВ из-за срабатывания защитного механизма. Нужды станции обеспечивает линия «Ферросплавная-1» мощностью 330 кВ. Об этом сообщила пресс-служба ЗАЭС.

Радиационный фон на станции и прилегающей территории находится в норме. «Оборудование обслуживается в соответствии со всеми необходимыми регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности»,— указано в пресс-релизе Запорожской АЭС.

10 февраля на ЗАЭС была отключена линия «Ферросплавная-1» из-за ударов ВСУ. Работа восстановилась 6 марта. Запорожская АЭС расположена близ Энергодара на левом берегу Днепра. Это самая крупная атомная станция в Европе. Россия установила контроль над объектом в марте 2022 года. АЭС перешла под управление АО «Росэнергоатом» (входит в «Росатом»). С 2022 года все шесть энергоблоков ЗАЭС находятся в состоянии «холодный останов».