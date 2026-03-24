Посол РФ допустил продолжение боевых действий Израиля в Ливане

Ливан может стать новым очагом конфликта на Ближнем Востоке после того, как в Иране начнется деэскалация. Такое мнение в интервью информационной службе «Вести» высказал посол РФ в Ливане Александр Рудаков.

«Безусловно, это все завязывается в такой узел, когда даже если сейчас прекратится агрессия против Ирана, возможно, что в ливанском театре боевых действий будет продолжение. Возможно,— сказал дипломат. — Мы надеемся, что этого не произойдет. Но, тем не менее, такие вероятности, такие перспективы существуют».

В ночь на 23 марта Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ударила по штаб-квартире ливанского движения «Хезболла» и штабу его спецназа «Радван» в Бейруте.

Израиль объявил о проведении военной кампании против «Хезболлы» 2 марта. На следующий день ЦАХАЛ начал ограниченную наземную операцию на юге Ливана. В ЦАХАЛе заявили, что шиитское движение возобновило боевые действия на стороне Ирана. 16 марта израильская армия объявила о наращивании наземной операции на юге Ливана. В ЦАХАЛе сообщили, что войска «точечно» атакуют цели в приграничных районах, чтобы защитить жителей севера Израиля.

