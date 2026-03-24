В Липецкой области адвокат и клиент получили реальные сроки за взятку в $1 млн

Данковский районный суд Липецкой области признал виновными в даче взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ, до 15 лет лишения свободы) и посредничестве во взяточничестве (ч. 4 ст. 291 УК РФ, до 12 лет лишения свободы) адвоката Сергея Конончука и его клиента Романа Шевырина. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

Юрист получил девять лет лишения свободы с запретом заниматься адвокатской деятельностью в течение четырех лет, а клиент — десять с половиной лет лишения свободы. Оба осужденных будут отбывать наказание в колонии строгого режима. Взятку в размере $999,6 тыс. конфисковали.

Суд установил, что с декабря 2023 года по март 2024-го член Адвокатской палаты Московской области в интересах своего клиента и неустановленной группы лиц выступил посредником в достижении с сотрудниками уголовного розыска соглашения о прекращении оперативно-розыскных мероприятий. Последние были направлены на установление причастных к хищению имущества клиентов липецкого филиала одного из банков в значительном размере.

В марте 2024-го Сергей Конончук в заранее оговоренном месте лично передал полицейскому сумку с взяткой и скрылся. Однако позже его задержали.

Дело начали рассматривать в июне 2025 года. О задержании Сергея Конончука стало известно в мае 2024 года. Тогда же его отправили под стражу.

Егор Якимов