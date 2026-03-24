Предложение Госсовета Татарстана об ограничении распространения обвинительной информации в СМИ и соцсетях, вероятно, не будет рассматриваться в Государственной Думе. Об этом заявил ее председатель Вячеслав Володин, сообщает РИА Новости.

Дума не рассмотрит инициативу Татарстана о запрете обвинительной информации в СМИ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По его словам, инициатива направлена не в Госдуму, а в Совет законодателей на экспертизу, однако в обществе сложилось впечатление, что законопроект уже рассматривается на федеральном уровне.

Ранее парламент Татарстана предложил запретить распространение в СМИ и социальных сетях информации обвинительного характера до вступления судебного решения в законную силу. За нарушение предлагалось ввести штрафы: от 100 тыс. руб. для граждан и до 2 млн руб. для компаний.

Господин Володин отметил, что инициатива является спорной и требует обсуждения на региональном уровне без вынесения на рассмотрение Госдумы.

Анна Кайдалова