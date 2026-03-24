Выставка картин Эрика Булатова откроется в Москве с 1 апреля

Выставка «Эрик Булатов. Избранные страницы», посвященная памяти российского художника, откроется в Государственном музейно-выставочном центре РОСИЗО в Москве в начале апреля. Об этом «Ъ» сообщили в пресс-службе музея.

Выставка пройдет с 1 апреля по 14 июня на двух этажах музейно-выставочного центра. Экспозиция собрана из российских музейных и частных коллекций, рассказали в РОСИЗО. Один из залов выставки будет посвящен поэзии близкого друга господина Булатова — Всеволода Некрасова. Также, отметили в центре, отдельное внимание будет уделено детской книжной иллюстрации Эрика Булатова, которой художник занимался совместно со своим коллегой Олегом Васильевым.

Эрик Булатов — один из основателей московского концептуализма и соц-арта. Он родился 5 сентября 1933 года в Свердловске (нынешний Екатеринбург). В 1960-х вошел в нонконформистское художественное объединение «Сретенский бульвар». Наиболее известные работы автора — картина «Слава КПСС» (1975), «Лувр. Джоконда» (1998), «Тучи растут» (2007), «Картина и зрители» (2013), а также «Дверь» (2011). Эрик Булатов умер 9 ноября 2025 года в возрасте 92 лет.