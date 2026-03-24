«М.Видео» разрешила акционерам участвовать в допэмиссии с 25 марта

Акционеры «М.Видео» (MOEX: MVID) смогут реализовать преимущественное право на покупку акций в рамках допэмиссии с 25 марта. Предельный объем выпуска — 1,5 млрд обыкновенных акций, однако реальный объем размещения может оказаться существенно меньше, сообщается в пресс-релизе «М.Видео».

Право на покупку имеют акционеры, зафиксированные в реестре на 19 сентября 2025 года. Количество доступных бумаг рассчитывается пропорционально текущей доле. Срок реализации преимущественного права составит восемь рабочих дней. Цена размещения будет определена советом директоров с учетом рыночной конъюнктуры. Техническим организатором выступает «Совкомбанк». Допэмиссия пройдет в формате открытой подписки на площадке Мосбиржи.

Привлеченные средства пойдут на развитие маркетплейса «М.Видео», а также на дофинансирование компании на 30 млрд руб. от действующих акционеров. «Задача на ближайшее время — развить на базе маркетплейса "М.Видео" уникальную ИТ-платформу, объединяющую собственные продажи, предложения партнеров и интеграции с другими игроками рынка»,— заявил гендиректор компании Владислав Бакальчук.