В Ростовской области средний возраст автобусов составляет 12,5 лет

В Ростовской области разработали долгосрочную программу развития общественного транспорта для обновления подвижного состава и усиления контроля за перевозчиками. Об этом сообщает пресс-служба донского правительства.

Анализ состояния автопарка, проведенный в прошлом году, показал, что средний возраст автобусов составляет 12,5 лет, трамваев — 15 лет, троллейбусов — 16,5 лет. Новая программа предусматривает показатели, при которых не менее 85% парка транспортных средств в муниципалитетах с населением свыше 50 тыс. человек будет эксплуатироваться не дольше нормативного срока. Сейчас уровень находится почти на 71%.

Обновление планируется осуществлять за счет федеральных программ и внебюджетных источников. Параллельно министерство усиливает контроль за работой перевозчиков. Так, с 1 апреля в регионе вступают в силу изменения в областной закон об административных правонарушениях для перевозчиков.

Константин Соловьев