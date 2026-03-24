Американский завод в Липецкой области почти вдвое увеличил чистую прибыль

Резидент липецкой особой экономической зоны, производитель кормов и пищевых добавок ООО «Кемин Индастриз (Липецк)» (головная компания — Kemin Industries, Inc., США) по итогам 2025 года нарастило выручку с 3,52 до 4,21 млрд руб., увеличив чистую прибыль более чем на 77% — с 970,5 млн до 1,72 млрд руб. Об этом свидетельствует бухгалтерская отчетность предприятия, опубликованная на портале раскрытия корпоративной информации.

Себестоимость продаж предприятия в прошлом году увеличилась с 1,84 до 2,04 млрд руб. Коммерческие расходы фирмы также выросли — с 614,2 до 755,7 млн руб. Доходы компании от курсовой разницы оценили в 282,9 млн руб.

Долгосрочные обязательства общества в части заемных средств уменьшились с 1,63 до 1,16 млрд руб. Краткосрочные обязательства в части кредиторской задолженности выросли с 347,2 до 435,5 млн руб.

По данным Rusprofile, ООО «Кемин Индастриз (Липецк)» зарегистрировано с 2015 года, оперирует на грязинской площадке ОЭЗ ППТ «Липецк» и специализируется на производстве готовых кормов для сельскохозяйственных животных. Уставный капитал предприятия составляет 10 млн руб. Учредителями выступают американская компания Kemin Industries, Inc. (99,9% долей) и гражданин США Кристофер Нельсон (0,1%) — ее президент и гендиректор. Руководит ООО «Кемин Индастриз (Липецк)» с декабря 2025 года генеральный директор Андрей Раскатов. Производство Kemin под Липецком открылось весной 2017 года и стало первым заводом компании в России. Инвестиции в его строительство оценивались в 12 млрд руб.

Две недели назад «Ъ-Черноземье» также писал, что завод японской Yokohama в ОЭЗ «Липецк» (ООО «Йокохама Р.П.З») по итогам 2025 года получил чистую прибыль в 757 млн руб., что вдвое больше показателя годом ранее. Выручка предприятия также выросла — на 15%, с 5 млрд до 5,8 млрд руб.

Денис Данилов