Липецкий производитель шин Yokohama вдвое нарастил прибыль в 2025 году

По итогам 2025 года завод японской Yokohama в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Липецк» (ООО «Йокохама Р.П.З») получил чистую прибыль в 757 млн руб., что вдвое больше показателя годом ранее (380 млн руб.). Выручка предприятия также выросла — на 15%, с 5 млрд до 5,8 млрд руб. Это следует из данных бухгалтерской отчетности общества, с которыми ознакомился «Ъ-Черноземье».

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Завод Yokohama в ОЭЗ «Липецк»

Себестоимость продаж завода Yokohama выросла на 10%, с 4,4 млрд до 4,9 млрд руб. Прибыль от продаж увеличилась более чем вдвое — со 195 млн до 432 млн руб., как и прибыль до налогообложения (рост с 388 млн до 784 млн руб.).

Дебиторская задолженность компании практически не изменилась, сократившись лишь на 1%, до 947 млн руб. (952 млн руб. годом ранее). Кредиторская задолженность предприятия упала более заметно — на 11%, с 504 млн до 446 млн руб.

Активы завода увеличились за год на 13%, с 5,6 млрд до 6,3 млрд руб. Рост был обеспечен оборотными активами предприятия (+21%, с 3,7 млрд до 4,5 млрд руб.). Внеоборотные активы общества, напротив, снизились на 3% — с 1,84 млрд до 1,78 млрд руб.

По данным Rusprofile, ООО «Йокохама Р.П.З» было зарегистрировано на грязинской площадке ОЭЗ «Липецк» в 2008 году. Основной вид деятельности — производство резиновых шин, покрышек и камер, а также восстановление резиновых шин и покрышек. Уставный капитал — 5,7 млрд руб. 100% компании принадлежит японской Yokohama Rubber Company, президентом которой является Масатака Ямаиси. Гендиректор липецкой структуры — Тацуя Такаока.

Егор Якимов