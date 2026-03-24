Первых срезали под ноль

На Miami Open presented by Itau, продолжающемся во Флориде крупном объединенном турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и Женской теннисной ассоциации (WTA) с общим призовым фондом $18,8 млн, неудачу потерпели обе первые ракетки России. Даниил Медведев, не взяв ни одного гейма в первом сете, уже в 1/16 финала уступил в трех партиях аргентинцу Франсиско Серундоло, а Мирра Андреева в своем матче 1/8 финала всухую отдала третий сет канадке Виктории Мбоко.

Фото: Geoff Burke-Imagn Images / Reuters Отдав Франсиско Серундоло восемь геймов подряд в начале матча, Даниил Медведев временно перехватил инициативу, но в концовке не дожал соперника

Для Мирры Андреевой, которая на двух недавних «тысячниках» в Дубае и Индиан-Уэллсе из прошлогодних 2000 рейтинговых очков смогла защитить лишь 280 и после этого оказалась в самом конце первой десятки, во второй половине марта начался довольно перспективный отрезок календаря. В Майами и на первом европейском грунтовом состязании в Штутгарте, которое пройдет с 13 по 19 апреля, она в прошлом сезоне выступила сравнительно неудачно: выиграла лишь по одному матчу и заработала в общей сложности 125 очков. То есть перед стартом Miami Open она получила реальный шанс пополнить свою сумму и закрепиться в топ-10.

Однако во Флориде сделать этого Андреевой не удалось. Не без труда справившись с американкой Маккартни Кесслер и чешкой Марией Боузковой, она в четвертом круге вышла на канадку Викторию Мбоко и уступила.

В том, что во встрече с Мбоко россиянке придется нелегко, можно было не сомневаться. В этом году талантливая 19-летняя теннисистка прогрессирует на глазах. Уступив Андреевой в финале турнира в Аделаиде, она дошла до четвертого круга на Australian Open, пробилась в финал «тысячника» в Дохе, взяв по ходу дела в 1/8 финала реванш у россиянки, а затем оказала упорное сопротивление первой ракетке мира Арине Соболенко в четвертьфинале престижного турнира в Индиан-Уэллсе. В результате Мбоко взлетела на девятое место в рейтинге WTA, где на данный момент она стоит на одну позицию выше Андреевой, с которой, кстати, объединилась в Майами для выступления в парном разряде.

Третья с начала сезона встреча двух молодых звезд женского тенниса в целом получилась интересной. В первой партии теннисистки держали свои подачи и все решилось на тай-брейке, завершившемся в пользу Мбоко. В середине второго сета Андреевой потребовался медицинский тайм-аут из-за проблем со спиной, но в концовке десятого гейма она провела несколько безупречных атак, сделала брейк и уравняла ситуацию в матче. Сумей россиянка продолжить в том же духе в начале третьей партии, и, вполне возможно, соперница бы не устояла. Однако следующие два упорных гейма, причем один из них — на подаче Андреевой, остались за Мбоко. В итоге она победила — 7:6 (7:4), 4:6, 6:0. Поздравив канадку с победой, россиянка вскоре отказалась от продолжения борьбы в паре.

А незадолго до этого на главной арене Hard Rock Stadium очень странное и обидное поражение потерпел лидер российского мужского тенниса Даниил Медведев, встречавшийся с 19-й ракеткой мира аргентинцем Франсиско Серундоло.

Обладая одним из самых сильных и качественных ударов справа в АТР, этот южноамериканец считается крепким орешком практически для всех игроков мировой элиты и, например, четыре раза побеждал Андрея Рублева, но с Медведевым прежде лишь несколько раз тренировался. Дебют поверг болельщиков россиянина в недоумение. Проиграв за 21 минуту первый сет со счетом 0:6, Медведев затем отдал еще два гейма и лишь после этого вышел из состояния, напоминавшего прострацию. Серундоло, в свою очередь, больно ударил правую ногу и на некоторое время снизил точность своих ударов. Тем не менее воспользоваться недомоганием оппонента Медведеву не удалось. Взяв чужую подачу в первом гейме третьей партии, он тут же потерял свою, и матч постепенно перешел в очень нервное окончание. Двойная ошибка россиянина на первом же матчболе стала роковой. Серундоло победил — 6:0, 4:6, 7:5.

Достойно выступив на харде в течение трех последних месяцев, но не использовав в Майами реальный шанс подняться с десятого места в рейтинге АТР, Медведев приступает к подготовке к двухмесячному грунтовому сезону, который традиционно считался для него проблемным. Следующим турниром с его участием должен стать «мастерс» в Монте-Карло, стартующий 5 апреля.

Евгений Федяков