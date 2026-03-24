Главгосэкспертиза одобрила проект будущего терминала международного аэропорта Казани, сообщила пресс-служба Росавиации.

В Казани согласовали проект нового терминала аэропорта

В Казани согласовали проект нового терминала аэропорта

Генеральным проектировщиком выступил институт «Аэропроект» при участии Казанского Гипронииавиапрома.

Новый терминал будет иметь площадь более 38 тыс. кв. м, включать три этажа и подземный уровень. Он рассчитан на обслуживание 1,5 тыс. пассажиров в час и более 5,7 млн – в год.

Ранее сообщалось, что новый терминал международного казанского аэропорта планируют открыть 30 августа.

