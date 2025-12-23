Терминал аэропорта Казани откроется в августе 2026 года

Новый терминал международного казанского аэропорта планируют открыть 30 августа 2026 года. Об этом сообщил Рустам Минниханов на встрече со СМИ, посвященной подведению итогов года.

По словам раиса республики, его пропускная способность составит около 6 млн пассажиров в год.

Ранее сообщалось, что новое здание аэровокзала с рабочим названием «Терминал 3» займется только внутренними рейсами. Его строительство началось в августе 2025 года.

Анна Кайдалова