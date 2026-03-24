Венгерским «шпионам» подобрали сообщников

Не успел отгреметь скандал вокруг Венгрии, которую обвинили в передаче Москве информации о переговорах стран—членов ЕС, как в Брюсселе нашли новых «шпионов». На этот раз ими оказались представители крайне правой немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ). О том, что они могут передавать России конфиденциальные данные со встреч послов стран—членов ЕС, изданию Politico заявили несколько европейских дипломатов и немецких депутатов. Такие обвинения в адрес АдГ звучат не впервые, но если раньше в сборе информации для Москвы обвиняли отдельных депутатов партии, то теперь речь идет о всей структуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Nadja Wohlleben / Reuters Фото: Nadja Wohlleben / Reuters

24 марта издание Politico сообщило со ссылкой на трех европейских дипломатов и четырех немецких депутатов, что в Брюсселе и Берлине обеспокоены тем, что «Альтернатива для Германии» может передавать конфиденциальные данные о ходе переговоров между странами—членами ЕС Москве. «В Брюсселе мы принимаем всевозможные меры предосторожности для защиты конфиденциальной информации и важных встреч. Но доступ, который депутаты от партии "Альтернатива для Германии" имеют к секретным материалам, оставляет огромную дыру в наших мерах безопасности»,— цитирует издание одного из высокопоставленных дипломатов ЕС.

Шпионские страсти вокруг немецкой партии разгорелись через считаные дни после того, как в сливе чувствительной информации Москве обвинили власти Венгрии, и, в частности, главу МИДа страны Петера Сийярто (см. “Ъ” от 23 марта).

Причина обеспокоенности в отношении немецких крайне правых кроется в особенностях национальной правовой системы, которая позволяет депутатам Бундестага получать доступ к целому ряду конфиденциальных документов ЕС.

Речь идет о базе данных EuDoX, в которой содержатся тысячи файлов, от протоколов брифингов на встречах уровня глав МИДов стран—членов ЕС до подробных резюме переговоров на уровне послов. Всего в базу попадает около 25 тыс. документов в год. Хотя они имеют самую низкую степень секретности, сам факт возможной утечки вызывает серьезное беспокойство. В самой «Альтернативе» передачу каких-либо данных России отрицают. «Мы не комментируем безосновательные обвинения»,— заявил представитель партии Politico. Собеседники издания подтвердили, что каких-либо официальных обвинений в утечках из базы EuDoX в адрес АдГ не выдвигалось. Однако опасения, неоднократно высказывавшиеся в кулуарах европейских институтов, остаются.

Обвинения в шпионаже в пользу Москвы в адрес «Альтернативы» звучат не впервые. Громкий скандал разразился в ноябре 2025 года, когда депутаты от правящей коалиции ХДС/ХСС и СДПГ инициировали в Бундестаге дискуссию о связи партии с Россией. Тогда глава комитета Бундестага по контролю за деятельностью спецслужб Марк Хенрихман (ХДС) обвинил АдГ в шпионаже в пользу Москвы. К нему присоединились еще несколько видных членов ХДС и СДПГ.

Поводом для этого стали десятки крайне специфических запросов, которые отдельные члены партии направляли правительству Германии.

В них представители «Альтернативы» требовали раскрыть технические детали состояния критической инфраструктуры страны и маршруты поставок немецких вооружений Киеву.

Отдельные запросы были направлены в правительства Тюрингии и Бранденбурга. Посетивший заседание министр внутренних дел Тюрингии Георг Майер рассказал, что только ему было направлено 47 запросов, многие из которых касались объектов двойного назначения и систем подавления дронов. В АдГ тогда не смогли назвать причины, по которым были сделаны запросы, однако категорически отвергли обвинения в шпионаже, назвав их злонамеренными. Депутат от АдГ Маркус Фронмайер указал, что если бы эти обвинения были правдивы, то против партии и ее членов уже были бы выдвинуты официальные обвинения и начаты судебные процессы.

С тех пор, по словам члена комитета Бундестага по делам ЕС от СДПГ Йоханнеса Шрапса, руководство нижней палаты парламента приняло меры по ограничению доступа ряда членов «Альтернативы» к чувствительной информации. Он не стал называть имен, но отметил, что им заблокировали доступ к IT-системе Бундестага и закрыли вход в Рейхстаг.

При этом с момента ноябрьских слушаний каких-либо более серьезных действий в отношении «Альтернативы для Германии» и ее членов предпринято не было. Однако ранее отдельные члены партии уже становились фигурантами дел о шпионаже. В сентябре 2025 года помощник депутата этой партии Максимилиана Кра Цзянь Го был приговорен почти к пяти годам лишения свободы за шпионаж в пользу Китая. После этого с Кра сняли депутатскую неприкосновенность в рамках отдельного расследования о получении им денег от Пекина. Следствие по его делу еще продолжается.

Вероника Вишнякова