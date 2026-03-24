Зарплаты некоторых главврачей в Ростовской области превысили 330 тысяч рублей

Министерство здравоохранения Ростовской области опубликовало данные о зарплатах руководителей подведомственных медучреждений за 2025 год. Главврачи поликлиник и больниц в среднем получают свыше 100 тыс. руб. ежемесячно, но лидеры значительно опережают остальных.

Дмитрий Стагниев, главврач поликлиники №16 в Ростове-на-Дону, заработал больше всех — почти 336 тыс. руб. в месяц, что на 61 тыс. руб. превышает его доход 2024 года (275 тыс. руб.). Сергей Выгонский из региональной психиатрической больницы опустился на второе место: его зарплата снизилась с 302 тыс. до 295 тыс. руб., хотя он лидировал год назад. Александр Середа (поликлиника №4) и Дмитрий Шатов (бюро судебно-медицинской экспертизы) делят третье место с 293 тыс. руб. каждый — рост составил 80 тыс. руб. у Середы и 53 тыс. руб. у Шатова по сравнению с прошлым годом.

Вадим Бридковский из ЦГБ Азова получает 290 тыс. руб. (+42 тыс. руб. к 2024 году), Андрей Задорожний (стоматологическая поликлиника №1) — 287 тыс. руб. (+20 тыс. руб.). Елена Малышко (наркологический диспансер) и Вячеслав Коробка (РОКБ) оба заработали по 283 тыс. руб., хотя у Елены Малышко доход упал на 4 тыс. руб., а у Коробки вырос на 12 тыс. руб. Дмитрий Кузнецов (ЦРБ Неклиновского района) приблизился к топу с 277 тыс. руб., Ольга Воронова (патологоанатомическое бюро), Роза Петриди (поликлиника №42) и Григорий Романенко (поликлиника №41) держатся на 276–275 тыс. руб.

В низшем сегменте Евгений Дудников из лечебно-реабилитационного центра №3 Тацинского района зарабатывает всего 44 тыс. руб. (+4 тыс. руб. к прошлому году). И.о. директоров домов сестринского ухода в Шахтах Марина Глухова (учреждение №2) и Ирина Сорокина (№3) получают 57 и 58 тыс. руб. соответственно, хотя Глухова в доме №1 имеет ставку 94 тыс. руб., доводя общий доход до 150 тыс. руб. за совмещение. Виктория Юдина (роддом Новочеркасск) ограничивается 72 тыс. руб., Александр Некрасов (горбольница №1 Каменск-Шахтинский) — 90 тыс. руб.

Минздрав Ростовской области ежегодно раскрывает эти данные на своем сайте, что позволяет отслеживать динамику: в 2024 году лидером был Сергей Выгонский (301,9 тыс. руб.), за ним Елена Малышко (286 тыс. руб.) и Вячеслав Коробка (271,3 тыс. руб.). Эксперты связывают повышение окладов с индексацией бюджета на здравоохранение и KPI по загрузке учреждений. Низкие зарплаты в малых учреждениях вызывают вопросы о мотивации кадров.

Станислав Маслаков