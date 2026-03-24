Польша предложила Турции военную поддержку из-за ситуации на Ближнем Востоке

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что предложил турецкому коллеге военную помощь в связи с эскалацией конфликта в регионе. Содержание ответа турецкой стороны он не раскрыл.

В ходе переговоров глава польского военного ведомства также обсудил перспективы развития ситуации на топливном рынке. «Я также его спросил про оценку, как ситуация может развиваться касательно рынка топлива. Он был более оптимистичен, чем большинство комментаторов, и пока его оптимизм я могу принять за чистую монету. Он говорит о двух-трех неделях, когда ситуация может стать лучше»,— сказал польский министр (цитата по «РИА Новости»).

На прошлой неделе, 20 марта, силы ПВО НАТО, дислоцированные в Турции, перехватили баллистическую ракету, запущенную с территории Ирана. Это уже третий подобный инцидент с начала эскалации. В Тегеране допустили, что ракеты, перехваченные турецкими средствами, могли быть запущены третьими сторонами.

Военная операция США и Израиля против Ирана началась 28 февраля. В ответ на удары по иранской территории Тегеран наносит ракетные и беспилотные удары по израильским и американским объектам в регионе.