Китайские производители батарей подорожали на $70 млрд из-за войны на Ближнем Востоке

По подсчетам Financial Times, рыночная капитализация компаний CATL, BYD и Sungrow, которые считаются крупнейшими в КНР производителями аккумуляторных батарей, выросла на $70 млрд после начала войны на Ближнем Востоке. С 28 февраля, когда Израиль и США атаковали Иран, акции CATL подорожали на 19%, акции Sungrow — на 19,4%, акции BYD — на 21,9%.

Инвесторы ожидают, что ближневосточный конфликт, который привел к нарушению поставок нефти на мировые рынки, способствует востребованности «чистой энергетики». По их мнению, от этого «выиграют производители батарей».

Нил Беверидж, руководитель отдела энергетических исследований в инвесткомпании Bernstein, заявил FT, что Китай, скорее всего, удвоит свои усилия по реализации плана «электрификации всего». Другие крупные азиатские экономики, включая Японию, Южную Корею и Тайвань, также будут стремиться к использованию чистой энергии и топлива. «Это полностью меняет всю энергетическую парадигму,— полагает эксперт.— Даже если война закончится в ближайшем месяце… пути назад нет».

Евгений Хвостик