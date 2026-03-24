На Волхонском шоссе насмерть сбили пенсионера

Машина насмерть сбила 64-летнего пешехода на Волхонском шоссе. Об этом сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По данным полиции, инцидент произошел 23 марта в 22:40 на 18-м километре магистрали. 34-летний водитель Volkswagen Polo вне зоны пешеходного перехода сбил 64-летнего мужчину. От полученных травм пешеход скончался на месте происшествия.

Как уточнили в главке, с 2025 по 2026 год водитель 36 раз привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения.

Полиция проводит проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Артемий Чулков