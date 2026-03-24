Саудовская Аравия перенесла намеченную на апрель встречу ВЭФ

Власти Саудовской Аравии перенесли на неопределенный срок запланированную на апрель международную встречу по вопросам сотрудничества и роста в рамках Всемирного экономического форума. Встреча должна была пройти в Джидде 22-23 апреля.

«Всемирный экономический форум в координации с министерством экономики и планирования объявили о переносе международной встречи по вопросам сотрудничества и роста, которая должна была состояться 22-23 апреля в Джидде»,— сообщило агентство SPA со ссылкой на решение министерства.

Решение было принято по просьбе организаторов форума. Новая дата проведения будет оглашена позднее.

Анастасия Домбицкая