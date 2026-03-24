NYT: США обсуждают новые атаки на Иран во время моратория на удары по энергетике

США и Израиль продолжают рассматривать более жесткие сценарии операции против Ирана, в том числе захват острова Харк. Об этом сообщила The New York Times (NYT) со ссылкой на источники. По словам собеседников газеты, американские и израильские силы продолжают атаки на военные цели в Иране после запрета ударов по объектам энергетики.

Чиновники из США и Израиля сообщили NYT, что на Ближний Восток направляют дополнительные американские военные силы. По словам спикеров, президент Дональд Трамп все еще допускает захват острова Харк — главного центра экспорта иранской нефти. Он также не исключает операции по переброске сухопутных войск в Иран, чтобы обеспечить безопасность запасов высокообогащенного урана.

По информации газеты, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и глава МИД Ирана Аббас Арагчи провели на днях прямые переговоры. Господин Арагчи, как утверждается, сообщил господину Уиткоффу, что Иран не заинтересован во временном прекращении огня и хочет заключить устойчивое соглашение с гарантиями мира. Собеседники издания добавили, что Тегеран добивается от Вашингтона смягчения экономических санкций. По словам американских чиновников, на переговорах до начала военной операции этот вопрос стоял в очереди после вопроса о ядерных обязательствах Ирана.

23 марта Дональд Трамп сообщил о продуктивных переговорах с Ираном и ввел пятидневный мораторий на удары по объектам энергетики страны. СМИ позднее уточнили, что от иранской стороны диалог вел спикер парламента Мохаммад Багер-Галибаф. Власти Ирана отрицают любые контакты с представителями США. При этом представитель иранского МИД заявил CBS News, что Тегеран изучает полученное через посредников предложение Вашингтона.