Минобороны Литвы сообщило о прилете дрона из Белоруссии

В Варенском районе Литвы упал неизвестный беспилотник, сообщило Минобороны республики. Ведомство предположило, что дрон прилетел из Белоруссии. Объект не представляет угрозы для населения, заверили в министерстве.

Дрон упал вечером 23 марта. На месте происшествия не обнаружено взрывчатых веществ. В районе работают полицейские, сотрудники департамента пожарной охраны и спасения, а также военнослужащие литовской армии. Власти Литвы проведут расследование инцидента.

«Вероятность таких инцидентов остается высокой, поэтому Литва инвестирует в противовоздушную оборону и усиление наблюдения. Тем не менее, следует признать, что противовоздушная оборона является одной из самых больших проблем во всем НАТО»,— сказал глава Минобороны Литвы Робертас Каунас (цитата по LRT).