Пропавших ульяновских школьников ищут водолазы

Ульяновские спасатели определили примерное место пропажи двух подростков, решивших накануне пройти по льду Волги с левобережного района Ульяновска в правобережную часть. Об этом во вторник сообщил главный государственный инспектор по маломерным судам ГУ МЧС России по Ульяновской области Сергей Заболотный.

Напомним, сообщение о пропаже двух 15-летних подростков поступило на пульт дежурного в 2:23 в ночь с воскресенья на понедельник. Со слов матери одного из подростков, дети пошли пешком со стороны Нижней Террасы в направлении Ленинского района Ульяновска по льду Волги. Найти подростков в понедельник не удалось. К поискам подключились сотрудники полиции, волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». В поиске пропавших на Волге детей задействованы беспилотники, суда на воздушной подушке. Как пояснили «Ъ-Волга» в ГУ МЧС, последний сигнал мобильных телефонов ребят был запеленгован в районе, расположенном около Президентского моста, ближе к правому берегу Волги, где как раз проходит стрежень — место самого сильного течения реки. По словам спасателей, сплоченного льда в этом месте нет, он неоднороден, наблюдаются шуга, трещины, промоины.

По словам Сергея Заболотного, к определенному примерному месту пропажи подростков прибыли суда на воздушной подушке с сотрудниками органов внутренних дел и Следственного комитета, а также специализированными службами спасателей. Начаты водолазные работы с целью поиска пропавших. Глубина Волги в месте предполагаемой пропажи подростков колеблется от 17 до 30 метров. По информации ГУ МЧС, в связи с большой глубиной Волги в этом месте привлечены тяжелые водолазы от сторонней организации.

Пока поиски безрезультатны. Параллельно продолжаются поисковые мероприятия на суше волонтерами отряда «Лиза Алерт», добавили в службе спасателей.

Андрей Васильев, Ульяновск