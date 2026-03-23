В Ульяновске спасатели ищут двух шедших через Волгу подростков

Сотрудники МБУ «Управление гражданской защиты» вместе со спасателями ГУ МЧС по Ульяновской области с ночи занимаются поиском двух пропавших подростков, сообщило в понедельник ведомство.

Отмечается, что акваторию Волги в районе Ульяновска обследуют на катерах на воздушной подушке, а также с квадрокоптера.

Как доложил на аппаратном совещании мэра Ульяновска начальник Управления гражданской защиты Андрей Тамбовский, сообщение о пропаже двух юношей 2011 года рождения поступило на пульт дежурного в 2:23 ночи. Со слов матери одного из подростков, дети пошли пешком со стороны Нижней террасы в направлении Ленинского района по Волге. По состоянию на 10:00 23 марта несовершеннолетние не найдены, поисковые мероприятия продолжаются, отметил руководитель управления.

В ГУ МЧС напоминают, что в настоящее время выход на лед Волги категорически запрещен и смертельно опасен, за нарушение запрета — штраф в размере от 500 руб. до 1000 руб., при повторном составлении — от 3 тыс. руб. до 5 тыс. руб.

Андрей Васильев, Ульяновск