Верховный суд разрешил петербуржцам судиться за недвижимость с Финляндией

Верховный суд России обязал Дзержинский районный суд Петербурга принять к производству иск российской супружеской пары — Елены и Александра Цветковых — к Финляндии, сообщает «Ъ».

Истцы требуют выкупить принадлежащие им дом и земельный участок на финской территории, которыми они не могут пользоваться из-за действующих ограничений на въезд в страну. Ранее суды различных инстанций отказывали в рассмотрении этого спора, ссылаясь на юрисдикционный иммунитет иностранного государства.

Заявители настаивали на том, что отказ российских судов в принятии иска фактически лишает их права на судебную защиту. Обратиться же в финскую правовую систему они не имеют возможности из-за невозможности пересечь границу.

В обоснование своей позиции господа Цветковы ссылались на закон, позволяющий переносить в Россию споры с участием лиц, находящихся под санкциями, хотя сами истцы под санкционное давление не подпадают.

Рассмотрев жалобу 24 марта, коллегия Верховного суда по гражданским делам отменила предыдущие судебные акты и вернула материалы дела в суд первой инстанции для рассмотрения по существу.

В своем постановлении Верховный суд также указал, что при разрешении подобных вопросов суд вправе запрашивать заключение МИД РФ о принципе взаимности, оценивая, обеспечена ли заявителям эффективная судебная защита в иностранном государстве.

Андрей Маркелов