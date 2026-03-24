Ливан выдворяет посла Ирана

Министерство иностранных дел Ливана отозвало свое согласие на аккредитацию посла Ирана Мохаммада Резы Шейбани. Он должен покинуть страну до воскресенья.

В заявлении министерства указано, что временный поверенный в делах Ирана был вызван в МИД и проинформирован о «решении государства Ливан отозвать разрешение на аккредитацию назначенного посла Ирана Мохаммада Резы Шейбани и объявить его персоной нон грата, потребовав, чтобы он покинул ливанскую территорию не позднее воскресенья, 29 марта 2026 года».

Ранее ливанские власти обвинили иранский Корпус стражей Исламской революции в де-факто управлении ударами ливанского движения «Хезболла» по территории Израиля.

Анастасия Домбицкая