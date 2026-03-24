В Чили ослабят государственное регулирование цен на топливо

Правительство Чили объявило об ослаблении государственных механизмов стабилизации цен на топливо, о чем заявил министр финансов Хорхе Кирос. В связи с этим решением Минфин ожидает существенного роста цен на топливо в ближайшие дни — примерно на 30–60%. С 26 марта цена на бензин АИ-93 вырастет на 370 песо ($0,41) за 1 л, а на дизельное топливо — на 580 песо ($0,41).

Как пишет пишет Reuters, решение продиктовано ограниченными финансовыми возможностями страны, которая не в состоянии бороться с ценовым шоком, вызванным войной на Ближнем Востоке.

Чили является одним из крупнейших импортеров нефти в Латинской Америке, однако недостаточное внутреннее производство делает страну крайне уязвимой к колебаниям международных цен.

Екатерина Наумова