АвтоВАЗ начал продажи Lada Vesta Sport нового поколения

Автомобили Lada Vesta Sport нового поколения поступили в продажу. Модель представлена в двух типах кузова — седан и универсал. Максимальная мощность двигателя увеличена до 147 л.с. Рекомендованные розничные цены — от 2,4 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба АвтоВАЗа.

Фото: «АвтоВАЗ»

Lada Vesta Sport имеет шестиступенчатую механическую коробку передач. Двигатель — 1,8 л EVO. Максимальная комплектация «Техно» включает в том числе мультимедийную систему LADA EnjoY Vision Pro с 10-дюймовым экраном, систему помощи при трогании на подъеме и мониторинга слепых зон, бесключевой доступ, дистанционный запуск двигателя, электростеклоподъемники всех дверей, 17-дюймовые легкосплавные диски, обогрев рулевого колеса и всех сидений.

В системы автомобиля интегрированы сервисы «Яндекса» — Карты, Музыка, Книги, Браузер и ИИ-ассистент Алиса. Модель доступна в цветах «Пантера», «Ледниковый», «Борнео» и «Платина». Позже Lada Vesta Sport будет выпущена в цветах «Фламенко» и «Тайфун». Внутри автомобиль отделан в черно-красной цветовой гамме.

По данным «Автостата», Lada стала лидером по продажам новых легковых автомобилей в 2025 году. При этом продажи бренда сократились на 24,4%, до 329,89 тыс. штук. Доля на рынке уменьшилась с 27,76% до 24,88%. Самые продаваемые модели — Lada Granta и Lada Vesta.

