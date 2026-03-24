Финал Кубка России по лыжным гонкам в Мурманской области не отменят из-за погоды

Финал Кубка России по лыжным гонкам, который должен пройти в Апатитах и Кировске с 28 марта по 5 апреля, состоится, несмотря на теплую погоду. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя лыжного комплекса «Тирвас» Владимира Швеца.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По его словам, снега на трассах достаточно, а лыжные стадионы в Кировске и Апатитах не проходят по водным объектам. Господин Швец пояснил, что, в отличие от трассы Мурманского лыжного марафона, где из-за выступившей воды и быстрого таяния снега проводить соревнования стало небезопасно, на площадках в «Тирвасе» и центре «Атлет» условия позволяют провести старты.

Артемий Чулков