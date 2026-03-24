Машков предложил закрепить в законе понятия независимого и уличного театров

Председатель Союза театральных деятелей, актер Владимир Машков предложил законодательно закрепить критерии независимого и уличного театров. Такую инициативу господин Машков выдвинул на заседании в Совете Федерации. По его словам, сейчас в обоих случаях действует «серая правовая зона» — театры работают со зрителями, но никак не защищены.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Владимир Машков

«Это (закрепление в законе.— “Ъ”) даст им (театрам.— “Ъ”) право претендовать на гранты (сейчас они не проходят по графе "профессиональное искусство"), оформлять трудовые отношения с артистами (пенсии, стаж, соцпакет), получать поддержку на организацию фестивалей и участия в них»,— сказал господин Машков.

Владимир Машков отметил популярность уличных фестивалей. По его словам, они собирают «десятки тысяч зрителей» при том, что сами театры существуют как инициативные группы или любительские кружки. «У них нет ни статуса, ни субсидий. Во время пандемии они закрывались, потому что не попадали ни в одну программу господдержки»,— добавил актер. Он отметил, что Союз театральных деятелей готов стать площадкой для сертификации таких коллективов.