ЦАХАЛ решил удерживать контроль над «зоной безопасности» на юге Ливана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжит контролировать в Ливане «зону безопасности» к югу от реки Литани — до устранения угрозы со стороны движения «Хезболла». Об этом сообщил министр обороны Израиля Исраэль Кац, передает портал Ynet.

«ЦАХАЛ будет контролировать оставшиеся мосты (через реку Литани.—"Ъ") и зону безопасности до реки Литани»,— сказал господин Кац. По его словам, пять мостов через реку уже уничтожены.

Исраэль Кац также заявил, что сотни тысяч жителей южного Ливана, эвакуированные на север страны, не смогут вернуться до тех пор, пока не будет обеспечена безопасность для населения северных районов Израиля.

Израиль сегодня нанес удары по штаб-квартире «Хезболлы» и спецподразделения «Радван» в Бейруте. Были атакованы в том числе район Эт-Тири и здание радиостанции «Нур», где, по данным ЦАХАЛ, находились бойцы движения. В израильской армии заявили, что «Хезболла» использует гражданскую инфраструктуру для военных нужд.

Операция проходит с начала марта: после объявления кампании против «Хезболлы» Израиль начал наземную операцию на юге Ливана, объяснив это необходимостью защиты своих северных районов.