Белоусов вручил «Золотую Звезду» бойцу за удержание позиций в ДНР в одиночку

Глава Минобороны Андрей Белоусов вручил медаль «Золотая Звезда» бойцу Сергею Ярашеву, который 68 дней в одиночку удерживал позиции у Гришино в Донецкой народной республике (ДНР). Сейчас военнослужащий проходит лечение в медцентре им. А.А. Вишневского в Подмосковье.

Министр поблагодарил Ярашева за «подвиг и мужество, проявленные при выполнении боевых задач», и пообещал следить за процессом его реабилитации. Участник СВО заявил, что планирует пройти обучение в высшем военном учебном заведении, приводит его словам пресс-служба Минобороны.

В марте глава ДНР Денис Пушилин рассказал Владимиру Путину, что 21-летний Сергей Ярашев в одиночку 68 дней удерживал позиции в районе населенного пункта Гришино на красноармейском направлении. Военнослужащему ампутировали обе ступни. В этом месяце президент подписал указ о присвоении рядовому звания Героя России.