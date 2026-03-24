В Воронеже школу искусств на 1,4 тысячи человек построит ДСК за 742 млн рублей

Контракт на строительство детской школы искусств на 1,4 тыс. учеников на Московском проспекте в Воронеже достался АО СЗ «Домостроительный комбинат» (входит в девелоперскую группу компаний ДСК, которую контролирует семья экс-сенатора и депутата облдумы Сергея Лукина). Компания получила его по начальной цене 742,3 млн руб. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщил источник в строительной отрасли региона.

Фото: Telegram-канал мэра Воронежа Сергея Петрина

Фото: Telegram-канал мэра Воронежа Сергея Петрина

Согласно порталу госзакупок, комиссия признала конкурс несостоявшимся из-за наличия только одной заявки. Контракт решили заключить с единственным участником. Он предложил не снижать начальную цену подряда.

Из конкурсной документации следует, что подрядчику предстоит исполнить обязательства с 1 апреля 2026 года до 30 августа 2027-го. Они включают полный комплекс работ — от подготовки территории до благоустройства.

Как сообщал мэр Воронежа Сергей Петрин в своем Telegram-канале, школа искусств появится рядом с культурно-досуговым центром «Северный». Она будет представлять собой двухэтажное здание почти на 8 тыс. кв. м. В проекте предусмотрены зрительный зал на 360 мест, кабинеты хореографии, сольфеджио, художественного и декоративно-прикладного отделений, хоровые классы, аудитория для духового и камерного оркестров, библиотека. На прилегающей территории планируется обустроить уличную сцену с навесом, установить тематические малые архитектурные формы и провести озеленение. Объект будет построен с привлечением софинансирования из федерального и регионального бюджетов.

О планах впервые за 63 года построить в Воронеже детскую школу искусств стало известно в сентябре 2025 года. Министр культуры региона Мария Мазур сообщала, что федеральное ведомство выделило на эти цели 570 млн руб.

