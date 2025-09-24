В Воронеже впервые за 63 года планируют построить новую детскую школу искусств

В 2026 году в Воронеже начнется строительство новой детской школы искусств, сообщила на пресс-конференции в среду, 24 сентября, министр культуры Воронежской области Мария Мазур. На возведение учебного учреждения Минкульт РФ выделил 570 млн рублей. Располагаться школа искусств будет на Московском проспекте в Коминтерновском районе города. Здание рассчитано на 1 400 учеников.

Как подчеркнула госпожа Мазур, последней построенной в Воронеже школой искусств стало учреждение №16 на улице Ломоносова. Его открыли в 1962 году, 63 года назад.

«Открылось направление по финансированию строительств детских школ искусств благодаря нацпроекту "Семья" только со следующего года. До этого такой возможности за счет федерального бюджета не было. Мы в числе первых в стране, кому такая возможность предоставлена»,— добавила чиновница.

Всего в рамках нацпроекта «Семья»» к 2030 году в регионах России должны построить 50 новых детских школ искусств.

Также госпожа Мазур сообщила, что в сентябре 2026 года в Павловском районе Воронежской области откроется школа креативных индустрий. Она станет третьей по счету в регионе. Вторая такая школа появилась в Богучаре в этом году. Обучение по трем специальностям начали 60 детей. А первая в регионе школа креативных индустрий «Матрешка» открылась в Воронеже в октябре 2022 года.

Фотогалерея Как Воронеж отпраздновал 439-летие — в фотогалерее «Ъ-Черноземье» Дарья Вербицкая