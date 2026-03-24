Уровень заболеваемости ОРВИ в Свердловской области снизился на 6,9% за неделю

В Свердловской области фиксируют снижение уровня заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). По данным регионального Роспотребнадзора, за прошедшую неделю зарегистрировано 28,5 тыс. случаев ОРВИ. Показатель ниже уровня прошлой недели на 6,9% и выше среднего многолетнего уровня на 6,4%.

Большинство заболевших — дети. На них приходится 56,3% от общего числа случаев. В рамках лабораторного наблюдения за циркуляцией возбудителей было обследовано 755 человек. По данным специалистов, в настоящее время доминируют вирусы негриппозной этиологии: выделяются РС-вирусы, риновирусы, метапневмовирусы, сезонные коронавирусы и другие респираторные вирусы.

На прошлой неделе в Свердловской области было выявлено более 30,6 тыс. случаев заболеваний ОРВИ. Из них 14,7 тыс. пришлось на Екатеринбург.

Полина Бабинцева