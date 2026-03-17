На Среднем Урале за неделю выявлено более 30 тыс. заболевших ОРВИ и гриппом

Более 30,6 тыс. случаев заболеваний ОРВИ было выявлено в Свердловской области за неделю, сообщили в региональном Роспотребнадзоре. Из них 14,7 тыс. пришлось на Екатеринбург. Показатель ниже уровня прошлой недели на 2,6% и ниже средних многолетних значений на 2,2%. Дети составляют 57,3% заболевших.

«В рамках лабораторного мониторинга за циркуляцией возбудителей ОРВИ доминируют вирусы негриппозной этиологии. Обнаружены метапневмовирусы, РС-вирусы, риновирусы, сезонные коронавирусы и другие»,— говорится в сообщении.

Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Свердловской области в начале марта составила 31 тыс. случаев, включая 15,5 тыс. в Екатеринбурге. Показатели остались на уровне предыдущей недели и превысили средние многолетние значения на 24,4%.

