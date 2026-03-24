Депутат Крашенинников рассказал о недееспособных законах, принятых «на эмоциях»

Депутат Госдумы Павел Крашенинников («Единая Россия») сказал, что порой в парламент «вбрасываются» инициативы «на эмоциях». Одна из них, следует из слов депутата, — закон об ответственном отношении к животным.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Во вторник, 24 марта, господин Крашенинников выступал в законодательном собрании Свердловской области. Региональный депутат Вячеслав Вегнер («Единая Россия») спросил господина Крашенинникова, почему закон по животным приняли, а деньги на него регионам не выделили.

«На эмоциях, наверно, порой можно что-то принимать, но надо это минимизировать. У нас порой, когда что-то происходит, сразу вбрасывается. К тому же часто забывают, что закон регулирует отношения людей, а не животных», — сказал господин Крашенинников (цитата по 66.ru).

Закон об ответственном отношении к животным был принят Госдумой 19 декабря 2018 года. Одобрен Советом Федерации 21 декабря 2018 года. Президент подписал закон 27 декабря 2018 года. Большая часть инициатив вступила в силу с 1 января 2019 года. Запрет на контактные зоопарки — с 1 января 2020 года.