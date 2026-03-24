Лихачев: проект АЭС в Узбекистане даст российским заводам заказы на 2 трлн рублей

Проект строительства атомной электростанции в Узбекистане обеспечит российские предприятия, в том числе коропорации «Росатом», заказами на более чем 2 трлн руб. Об этом журналистам сообщил глава госкорпорации Алексей Лихачев.

Сегодня «Росатом» и Агентство по атомной энергии при кабинете министров Узбекистана подписали экспортный контракт на строительство в республике атомной станции малой мощности по российскому проекту. «Это большая выгода <...> для российской экономики, потому что это подтверждение экспортного потенциала, подтверждение нашего лидерства, первенства в экспорте ядерных и энергетических технологий»,— сказал глава «Росатома» (цитата по ТАСС).

Господин Лихачев также отметил, что проект позволит создать в России около 1 тыс. рабочих мест. По его словам, «Росатом» рассматривает возможность вместе с узбекскими партнерами реализовывать проекты в третьих странах и на российских площадках. Алексей Лихачев отметил, что сейчас госкорпорация работает над 100 проектами по обеспечению технологического суверенитета.

Контракт на строительство атомной электростанции малой мощности с участием «Росатома» был подписан в Ташкенте в мае 2024 года. Станция мощностью 330 МВт будет включать шесть реакторов. «Росатом» выступает генеральным подрядчиком. Сегодня на площадке АЭС в Фаришском районе Джизакской области начались бетонные работы.