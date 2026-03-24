«Росатом» начал заливку бетона на АЭС в Узбекистане

Бетонные работы начаты на площадке АЭС в Фаришском районе Джизакской области Узбекистана. Там ведется строительство энергоблока атомной станции малой мощности с реактором РИТМ-200Н, сообщил «Росатом».

Старт работам дали представители «Атомстройэкспорта» (дивизион «Росатома») и дирекции по строительству АЭС в республике. Планируется залить около 900 куб. м бетонной смеси для подготовки основания под здание реактора. Окончить работы должны в апреле. После этого зальют бетон фундаментной плиты реакторного здания, передает «Интерфакс».

Контракт на строительство атомной электростанции малой мощности с участием «Росатома» был подписан в Ташкенте в мае 2024 года. Станция мощностью 330 МВт будет иметь шесть реакторов. «Росатом» выступает генеральным подрядчиком. Российская госкорпорация предложила создать на площадке электростанции «не просто пристанционный атомный город, а "атомный кластер"».