«Некоторые модели выдумывают несуществующие диагнозы»

Google убрал функцию поиска с искусственным интеллектом (ИИ), которая давала советы по здоровью от лиц без профессиональной подготовки, как сообщает The Guardian со ссылкой на свои источники. В январе издание опубликовало расследование, показавшее, что пользователи могут навредить себе из-за недостоверной и вводящей в заблуждение информации о здоровье в результатах Google AI Overviews. Врач-терапевт «Клиники Будь Здоров» Мария Кондратова рассказала «Ъ-Сочи», как часто пациенты лечатся с помощью чат-ботов.

«Многие пациенты сначала обращаются не к врачу, а к ИИ-сервисам, пытаются сами понять, что с ними происходит, интерпретировать анализы, подобрать лечение. Особенно это распространено среди молодых людей до 35 лет и пациентов с хроническими заболеваниями. При этом часть людей воспринимает такие рекомендации не как справочную информацию, а как полноценную замену консультации врача-специалиста.

Мы всегда информируем пользователя, что данную информацию предоставила система, у нее нет верифицированного подтверждения врача, и маршрутизируем пациента к врачу. Стоит отметить, что общение пациента с ИИ не исключает врача, а, наоборот, может помочь в проведении ряда исследований и записи на прием к узкому специалисту по выявленным симптомам. Тем самым мы как заботимся о пациентах, чтобы они сразу попали на прием к нужному специалисту, так и снижаем нагрузку на "первую линию" врачей-терапевтов.

Чаще всего речь идет о довольно повседневных жалобах: проблемы со сном, боли, симптомы со стороны ЖКТ, кожные проявления, аллергии.

Пациенты пытаются с помощью ИИ разобраться в необходимости проведения исследований при выявленном заболевании, а также задают частые вопросы по приему добавок и лекарственных препаратов.

Проблема в том, что пациенты часто откладывают обращение за медицинской помощью. Человек долго занимается самолечением — это одна из самых распространенных ошибок среди наших граждан, ошибочно трактует симптомы или анализы, принимает неподходящие препараты или добавки, что очень опасно и может только усугубить болезнь. В результате мы видим более запущенные состояния.

В практике врачей уже встречаются ситуации, когда пациенты отменяли назначенную терапию или принимали опасные дозировки, ориентируясь на советы из цифровых источников, которые не прошли проверку среди врачей и больше подвержены догадкам. Некоторые модели выдумывают несуществующие диагнозы.

ИИ может быть полезным инструментом для получения общей информации, но он точно не заменяет очную консультацию и клиническую мысль врача».