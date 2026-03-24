Верховный суд РФ разрешил россиянам судиться с Финляндией в Петербурге

Верховный суд (ВС) РФ обязал Дзержинский суд Санкт-Петербурга рассмотреть по существу иск Елены и Александра Цветковых к государству Финляндия. Супруги требуют от финских властей выкупить принадлежащие истцам дом и земельный участок, пользоваться которыми россияне не могут из-за ограничений на въезд в эту страну.

В своем иске они апеллируют к недавно принятому закону о переносе в Россию споров с участием лиц, попавших под санкции. Однако арбитражные суды, уполномоченные рассматривать такие споры, отказали супругам со ссылкой на то, что те не находятся под санкциями. Суды общей юрисдикции также не стали рассматривать иск Цветковых, сославшись на юрисдикционный иммунитет иностранного государства.

По мнению истцов, такое решение лишает их возможности судебной защиты. В своей жалобе в ВС они указали, что российские суды не рассматривают их спор, а обратиться в финскую судебную систему они не могут из-за невозможности въехать в страну. Заявители считают, что российский суд должен был изучить вопрос об ограничении иммунитета иностранного государства с учетом принципа взаимности.

Коллегия ВС по гражданским делам, рассмотрев 24 марта эту жалобу в открытом судебном заседании, постановила отменить ранее принятые решения судов общей юрисдикции и вернуть иск в суд первой инстанции для рассмотрения по существу. Также ВС пришел к выводу, что при решении подобных вопросов суд вправе запросить заключение Министерства иностранных дел РФ о применении принципа взаимности и оценить, обеспечиваются ли заявителям эффективные средства судебной защиты в иностранном государстве.

