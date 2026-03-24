МИД Катара: уничтожение Ирана — это не выход

Катар не считает возможную ликвидацию Ирана допустимым вариантом разрешения конфликта на Ближнем Востоке, заявил официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари. Об этом сообщает агентство Reuters. По словам пресс-секретаря, решение должно быть найдено дипломатическим путем.

Фото: Mohammed Dabbous / Anadolu Agency / Getty Images

Доха поддерживает все дипломатические попытки поиска решения конфликта, заявили в МИД Катара. Между тем во внешнеполитическом ведомстве дали понять, что Катар не выступал в качестве посредника в переговорах США и Ирана.

Ранее Axios со ссылкой на американский источник сообщал, что в качестве посредников в последние дни выступали Турция, Египет и Пакистан. Турецкий дипломатический источник подтвердил «РИА Новости», что Анкара выступила с посредническим предложением, но не получила ответа от сторон. По данным Al Jazeera, в Вашингтоне отказываются выполнять основные условия Тегерана: выплату компенсаций и «признание агрессии» против иранской стороны.

23 марта президент США Дональд Трамп рассказал о переговорах с иранской стороной, после которых он ввел пятидневный мораторий на удары по энергетическим объектам республики. По его словам, спецпосланник Стив Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер общались с «главным в Иране человеком». В Тегеране отрицают какие-либо контакты с Вашингтоном. Президент США пригрозил продолжить атаки на Иран в случае провала переговоров.

Анастасия Домбицкая