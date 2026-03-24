На побережье Новороссийска в районе Мысхако зафиксирован выброс дельфинов и гибель водоплавающих птиц. По словам очевидцев, на берегу моря они обнаружили четыре трупа морских млекопитающих. В местном Центре управления регионом (ЦУР) подтвердили эти факты, специалисты уже провели работы по их уборке. Член экологического совета при губернаторе Краснодарского края Вениамин Голубитченко сообщил «Ъ-Новороссийск», что мор дельфинов и птиц может быть связан как с сезонными факторами, так и с отражением вражеских атак в акватории Новороссийска.

Вениамин Голубитченко

«С одной стороны, нельзя сбрасывать со счетов сезонный фактор. Конец зимы и начало весны — это сложный период для многих животных, в том числе и для дельфинов. В это время года кормовая база еще недостаточно развита, а запасы жира и энергии животных истощены. Многие животные в этот период гибнут по естественным причинам: ослабление организма, истощение, неблагоприятные погодные условия и штормы. Эти факторы снижают иммунитет, и у дельфинов часто наблюдаются вспышки инфекционных заболеваний.

С другой стороны, нельзя исключать последствия, связанные с отражением вражеских атак в Черном море. В последнее время город подвергается атакам безэкипажных катеров и БПЛА, которые отражаются силами Черноморского флота и береговыми комплексами ПВО. Если дельфины оказывались рядом со взрывами, они могли получить серьезные травмы или погибнуть.

Попадание в море нефтепродуктов также негативно влияет на дельфинов, птиц и других морских обитателей, вызывая отравления и интоксикацию, что может стать причиной их гибели.

Для определения точной причины гибели птиц и животных требуется проведение ветеринарной экспертизы и анализ проб воды. Официальных заключений от Росприроднадзора и ветеринарных служб на данный момент не поступало».