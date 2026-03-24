Американский бомбардировщик B-52 подал сигнал бедствия над Великобританией

Стратегический бомбардировщик B-52 ВВС США подал сигнал об аварийной ситуации на борту (7700) в небе над Великобританией, следует из данных flightradar24.

Бомбардировщик B-52

Фото: Phil Noble / Reuters Бомбардировщик B-52

Код 7700 используется для информирования наземных служб, например, об отказе двигателя, разгерметизация салона, плохом самочувствии пассажира или члена экипажа.

В карточке Boeing B-52H Stratofortress на flightradar24 отмечается, что самолет произведен в 1960 году. Во время написания новости он находился на высоте примерно 2 км.