Любимова пообещала приоритетную поддержку спектаклям об СВО

В 2025 году Минкульт планирует расширять представленность современной драматургии в театральном репертуаре. Приоритет господдержки будет отдан спектаклям, которые посвящены героизму участников специальной военной операции. Об этом министр культуры Ольга Любимова рассказала на встрече с театральными деятелями в Совете федерации. С первого ряда зала пленарных заседаний министра слушали недавно назначенные и.о. художественного руководителя МХАТ имени М. Горького Сергей Безруков и и.о. ректора Школы-студии МХАТ Константин Хабенский.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

По словам главы Минкульта, сейчас почти 20% от всего репертуара государственных театров занимают спектакли по произведениям русских классиков. В этом году будут инициированы новые целевые гранты с учетом предстоящих юбилеев.

«Также мы придаем особую важность расширению репертуара и по современной драматургии»,— отметила министр. Госпожа Любимова сообщила, что в этом году будет запущен Всероссийский конкурс постановок спектаклей по произведениям современных драматургов. «Приоритет был отдан спектаклям, отражающим героические подвиги и мужество нашего народа и участников специальной военной операции»,— объявила она аудитории.

Ольга Любимова отметила важность и гастрольной деятельности, особенно выделив театры, уже посетившие или планирующие посетить приграничные регионы. Так, в Курской области ожидаются спектакли «Современника» и Московского театра Олега Табакова. Белгородскую область уже посетили с гастролями труппы Малого театра и Центрального академического театра Российской армии, там же прошли мастер-классы от Высшего театрального училища им. М.С. Щепкина. При формировании гастрольного графика, как отметила госпожа Любимова, особое внимание также отдается спектаклям, посвященным участникам СВО.

Министр также поделилась успехами программы поддержки театрами участников СВО и членов их семей. Так, в сезоне 2024-2025 им на безвозмездной основе было выделено 2136 билетов.

Степан Мельчаков