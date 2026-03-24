Мэр Екатеринбурга принял участие в открытии ресторанного форума «Кухня»

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов принял участие в открытии III Ресторанного форума Урала «Кухня», который проходит на площадке Уральского центра развития дизайна.

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов Фото: Анастасия Воронцова III Ресторанный форум Урала «Кухня» Фото: Анастасия Воронцова

«Екатеринбург в последние годы набрал очень серьезные обороты по проведению крупных масштабных мероприятий, и мы должны принимать гостей не только гостеприимно, но и очень вкусно»,— обратился он к участникам форума. По его словам, Екатеринбург стоит в одном ряду с Москвой и Санкт-Петербургом по уровню развития ресторанного бизнеса.

Форум будет проходить 24-25 марта. В нем примет участие более 700 профессионалов ресторанной индустрии из Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска, Калининграда, Тюмени, Тулы, Архангельска, Ижевска, Астрахани, Тобольска, Уфы, Челябинска и Екатеринбурга.

В рамках деловой программы участники обсудят современные подходы к управлению и HR в сфере гостеприимства, а также актуальные тенденции: творческие партнерства с брендами, развитие локальной гастрономии и внедрение искусственного интеллекта. Запланированы мастер-классы, а кульминацией мероприятия станет Чемпионат по кулинарии и сервису имени В. Б. Беляева «Легенда Урала», где определят лучших шеф-повара, официанта и пиццайоло.

