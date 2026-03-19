Более 700 участников зарегистрировались на ресторанный форум Урала «Кухня»

На площадке Уральского центра развития дизайна в Екатеринбурге 24-25 марта пройдет третий ресторанный форум Урала «Кухня». Организатором выступает Ассоциация кулинаров и рестораторов Свердловской области.

На форум уже зарегистрировались более 700 участников. Событие объединит владельцев и управляющих ресторанов, шеф-поваров и поставщиков ресторанного бизнеса из Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени, Архангельска, Красноярска и других городов.

В рамках деловой программы эксперты и участники отрасли обсудят кадровые вызовы, цифровизацию ресторанов, нематериальную мотивацию, коллаборацию с брендами и фестивалями. Ключевым событием форума станет Чемпионат по кулинарии и сервису «Легенда Урала» им. В.Б.Беляева. В нем примут участия более 65 шеф-поваров. Как сообщил на пресс-конференции директор департамента потребительского рынка администрации Екатеринбурга Максим Чаплыгин, значительная часть мероприятия будет посвящена формированию локальной кухни.

Как отметила заместитель министра агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Светлана Островская, главная цель форума — не только презентация достижений, но и создание пространства для живого общения и обмена опытом. «Мы не только хотим представить наших рестораторов, самое главное — это идея для взаимного общения, для формирования нового потенциала, для обмена мнениями»,— пояснила она.

Дарья Сайнутдинова