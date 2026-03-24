В Кремле оценили переговоры США и Ирана до боевых действий как успешные

Переговоры США и Ирана достаточно успешно продвигались до начала боевых действий, считают в Кремле. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Тегеран был открыт к их продолжению.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Эти переговоры достаточно успешно продвигались»,— сказал Дмитрий Песков журналистам.

Тегеран на деле подтверждал свою готовность к мирным переговорам и оставался открыт к их продолжению до начала боевых действий, заверили в Кремле.

В феврале США и Иран провели три раунда переговоров, на которых обсуждалась среди прочего ядерная программа Ирана. Первый раунд прошел 6 февраля в Маскате, второй и третий — 17 и 26 февраля в Женеве. Переговоры прошли при посредничестве Омана. Через два дня после последнего раунда США и Израиль атаковали Иран.

Анастасия Домбицкая